Тегеран, 18 января, 2022, 08:16 — ИА Регнум. 17 января Всемирный банк в своем последнем докладе представил прогноз, согласно которому экономический рост Ирана во время первого срока правления Ибрагима Раиси увеличится до 2,6 процента. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

Согласно отчету, средний экономический рост Исламской Республики составил 1,4 процента в течение восьми лет правления первой и второй администраций бывшего президента Хасана Рухани.

Всемирный банк указал на отрицательные темпы роста за последние два года деятельности предыдущей администрации. Экономический рост Ирана составил — 6,8% как в 2018, так и в 2019 годах.

Ссылаясь на причину улучшения экономической ситуации в Иране в прошлом году (с 21 марта 2020 года по 20 марта 2021 года), международная группа отметила, что негативное воздействие пандемии COVID-19 было ограничено секторами, предоставляющими услуги, при этом страна смогла активизировать промышленную деятельность и добычу сырой нефти, чтобы свести к минимуму снижение экономического роста.

Ослабление ограничений, связанных с коронавирусом, в 2022 году поможет третичному сектору улучшить ситуацию, а постепенное улучшение климата в нефтяной отрасли приведет к стремительному экономическому росту в Иране, отмечается в докладе.