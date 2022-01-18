Вашингтон, , 06:28 — REGNUM Версия God of War для ПК получила обновление, которое исправляет ошибку игры при работе с памятью. Об этом 18 января сообщает журнал PC Gamer.

Кратос и Атрей Кадр из игры «God of War»

Ранее некоторые обладатели копии игры сообщили, что сталкиваются на ПК с проблемой нехватки памяти. Sony заявила, что, изучив жалобы, пришла к выводу, что ошибка появляется на компьютерах, оборудованных новыми процессорами Intel 12-го поколения со встроенной графикой. Ранее в качестве временного решения компания предложила геймерам отключать встроенную графику, сейчас она исправила эту проблему.

Напомним, релиз God of War на PlayStation 4 состоялся 13 июня 2016 года, на ПК игра вышла 14 января 2022-го. Многие геймеры назвали ПК-версию игры «лучшей», в сервисе Steam она получила «Крайне положительные» отзывы в категории «Все обзоры».

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