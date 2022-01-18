Тегеран, 18 января, 2022, 08:19 — ИА Регнум. 17 января бывший посол Ирана в Москве Махмуд-Реза Саджади заявил, что ситуация в мире вынуждает Исламскую Республику выйти из изоляции, при этом Россия на международной арене оказывает соседнему государству существенную поддержку в качестве стратегического партнёра. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Говоря о предстоящем визите иранского президента в Москву, Саджади указал на многочисленные успешные случаи сотрудничества с россиянами в борьбе с терроризмом и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии. Он также подчеркнул:

«Если бы не сотрудничество между Ираном и Россией, движение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сегодня представляло бы наибольшую угрозу для Ближнего Востока».

Согласно сообщениям, президент Ирана Ибрагим Раиси планирует посетить Москву в ближайшие дни и встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

В связи с этим посол Ирана в Москве Казем Джалали уже заявил, что предстоящий визит иранского президента в Россию станет поворотным моментом в исторических отношениях между двумя странами.