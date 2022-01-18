Тегеран, 18 января, 2022, 08:19 — ИА Регнум. 17 января официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что почва по основным проблемам на переговорах в Вене уже подготовлена, однако теперь настала очередь Вашингтона принимать решения по важнейшим политическим вопросам. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Иран

Выступая на своей еженедельной пресс-конференции, Хатибзаде отметил: «Если США сядут за стол переговоров, дипломатические усилия будут постепенно продвигаться к своему логическому завершению».

Отвечая на вопрос о национальном суверенитете Сирии, он подчеркнул, что суверенитет и территориальную целостность ближневосточного государства должны уважать все страны мира без исключений.

Коснувшись предстоящего визита президента Ибрагима Раиси в Россию, Хатибзаде сообщил, что эта поездка будет иметь большое значение и соответствовать сбалансированной внешней политике правительства.

Он отметил, что президент Раиси проведет переговоры со своим российским коллегой по политическим, экономическим и социальным темам.