Тегеран, , 08:01 — REGNUM 17 января заместитель министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани, возглавляющий иранскую делегацию на переговорах по отмене санкций США против Исламской Республики, выехал из Тегерана в Вену после непродолжительного перерыва. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Али Багери Кяни Mostafa Asgari

14 навары Багери Кани и главы делегаций трех европейских стран вернулись в свои столицы для дальнейших консультаций.

Иранский высокопоставленный переговорщик вновь отправляется в Вену, чтобы возобновить переговоры с группой 4+1 после того, как дипломат провел несколько консультаций во время своего двухдневного пребывания в Тегеране с высокопоставленными должностными лицами по техническим и экспертным вопросам.

Официальные заседания различных рабочих групп также объявили о возобновлении своей деятельности в австрийской столице.

Иран и группа 4+1 ведут переговоры о возможном возвращении США к ядерной сделке 2015 года, официально известной как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).