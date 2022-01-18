Мадрид, , 06:25 — REGNUM Председатель правительства Испании Педро Санчес и канцлер Германии Олаф Шольц договорились сотрудничать с целью продвижения социал-демократической политики в ЕС. Об этом пишет агентство EFE по итогам переговоров двух политиков.

Педро Санчес Lamoncloa.gob.es

Отмечается, что с помощью такой политики можно добиться восстановления континента и продвижения «достоинства и уважения» его граждан.

Лидеры двух стран провели первую с момента назначения Шольца двустороннюю встречу во дворце Монклоа, в рамках которой договорились поддерживать тесные отношения, чтобы продолжать добиваться успехов, которые, по их словам, стали возможны, когда обе страны действовали сообща.