Москва, , 06:20 — REGNUM Официальное открытие «Недели памяти» о Холокосте состоится в Москве 18 января, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Российского еврейского конгресса (РЕК). «Неделя памяти» — это цикл мемориальных и образовательных мероприятий, приуроченный к Международному дню памяти жертв Холокоста 27 января (в этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц). В этом году она проводится в восьмой раз и пройдет с 17 января по 4 февраля 2022 года.

«Неделю памяти» организует РЕК при поддержке Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН), правительства Москвы и Центра «Холокост». Часть мероприятий пройдет в режиме онлайн. Но ключевые события решено провести в очном формате с соблюдением всех мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

Главным событием по традиции станет мемориальный вечер «Хранитель памяти». Он пройдет 27 января в театре «Геликон-опера». На вечере состоится вручение премии Российского еврейского конгресса «Хранитель памяти», ежегодно присуждаемой выдающимся людям, которые внесли особый вклад в сохранение памяти о Холокосте.

«Через мероприятия «Недели памяти» мы стремимся донести до людей правду о Холокосте, — рассказал ИА REGNUM президент РЕК и инициатор этого цикла Юрий Каннер. — Не только о Холокосте газовых камер и крематориев, о которых в основном знают. Но и об организованном нацистами на территории СССР не менее страшном Холокосте оврагов и расстрельных ям. И не только о шести миллионах жертв. Но о тех героях, которые противостояли злу: Праведниках народов мира, участников восстаний в лагерях и гетто и, конечно же, солдатах-освободителях, победивших нацизм. В их числе были триста советских воинов, погибших при освобождении нацистского лагеря смерти Аушвиц и соседнего с ним польского города Освенцим»

Отвечая на вопрос, застрахован ли современный мир от повторения подобных событий, Каннер пояснил: «Речь идет скорее не о гарантиях, сколько о профилактике. Память об одной из самых страшных трагедий ХХ века, о ее жертвах позволяет нам предотвратить такие рукотворные катастрофы в будущем, оберегает народы от повторения ошибок. Важно помнить, что Холокост — это трагедия не только еврейского народа, по своим масштабам и уровню жестокости он никогда и не был внутри каких-либо границ. Это был смертный приговор для огромного количества людей лишь из-за их национальности, в основном детей, стариков, женщин. Но мы должны не просто помнить об этом, но и сохранять эту память для будущих поколений».

Президент РЕК отметил, что о Холокосте в России стали говорить только в начале 1990-х годов. До этого на территории всего Советского Союза эта тема была под запретом. Затем в 1990-е и 2000-е годы память поддерживали общественные организации. С 2015 года в России стала проводиться «Неделя памяти», и с тех пор ситуация значительно изменилась — с каждым годом память о жертвах Холокоста все больше становится частью российской национальной памяти.