Вашингтон, , 06:18 — REGNUM Совокупное состояние десять богатейших людей мира выросло с $700 млрд до $1,5 трлн за весь период пандемии коронавируса. Об этом говорится в докладе международной благотворительной и гуманитарной организации Oxfam, опубликованием на ее сайте 17 января.

Борис Кустодиев. Купец (фрагмент). 1918

Авторы документа подсчитали, что указанные миллиардеры богатели со скоростью $1,3 млрд в день. В их число, по информации журнала Forbes, вошли: руководитель американской компании Tesla Илон Маск, основатель интернет-гиганта Amazon Джефф Безос, генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно, бывшие руководители американской корпорации Microsoft Билл Гейтс и Стивен Балмер, глава компании Meta (ранее Facebook) Марк Цукерберг, основатели американской корпорации Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, основатель компании Oracle Ларри Эллисон, а также глава холдинга Berkshire Hathaway Уоррен Баффет.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января агентство Reuters распространило информацию, согласно которой зарплата среднего сотрудника американской компании Apple в 2021 году была на 1447 раз меньше, чем у генерального директора организации Тима Кука. Он заработал за год почти $100 млн.

Читайте ранее в этом сюжете: Названа разница в доходах главы Apple и сотрудников компании