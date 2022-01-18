Москва, , 06:16 — REGNUM В России разработана тест-система, призванная определять вируснейтрализующие антитела к разновидности коронавируса «Омикрон. Об этом заявил РИА Новости глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург Цитата из видео. kremlin.ru

«У нас есть тест-система для определения вируснейтрализующих антител к «Омикрону», но доступна она пока только у нас в центре», — сказал Гинцбург.

Ранее Александр Гинцбург рассказал, что он уже был заражён «Омикроном», однако болел бессимптомно, а узнать это получилось благодаря данной тест-системе.