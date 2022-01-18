Москва, 18 января 2022, 06:16 — REGNUM В России разработана тест-система, призванная определять вируснейтрализующие антитела к разновидности коронавируса «Омикрон. Об этом заявил РИА Новости глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург
Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург
Цитата из видео. kremlin.ru

«У нас есть тест-система для определения вируснейтрализующих антител к «Омикрону», но доступна она пока только у нас в центре», — сказал Гинцбург.

Ранее Александр Гинцбург рассказал, что он уже был заражён «Омикроном», однако болел бессимптомно, а узнать это получилось благодаря данной тест-системе.