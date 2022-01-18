Токио, , 06:12 — REGNUM Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси подтвердил неизменность позиции Токио, согласно которой южная часть Курильских островов, принадлежащих России, должна быть возвращена под юрисдикцию Японии. Об этом он заявил 18 января в ходе пресс-конференции.

Ёсимаса Хаяси Mofa.go.jp

Ёсимаса Хаяси «На четыре северных острова распространяется наш суверенитет. Мы намерены продолжать упорные переговоры на основе нашей базовой позиции, которая заключается в стремлении подписать мирный договор после решения территориального вопроса».

Заявление Хаяси является реакцией на слова главы МИД России Сергея Лаврова, отметившего на пресс-конференции в Москве, что Япония до настоящего времени не признала итоги Второй мировой войны в контексте Курильских островов. В связи с чем Токио постоянно демонстрирует своё недовольство посещениями островов Южно-Курильской гряды российскими официальными лицами и военными.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции 14 января заявил, что российскую сторону в числе прочего беспокоит угроза возможного размещения в Японии американских ракет средней и меньшей дальности.

Читайте также: Глава МИД России анонсировал визит в Японию

Читайте ранее в этом сюжете: Лавров рассказал о беспокойстве из-за союзничества Японии и США