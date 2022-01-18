Вашингтон, 18 января, 2022, 06:11 — ИА Регнум. Microsoft выпустила внеплановые обновления Windows 10 и Windows 11, которые устраняют ошибки, появившиеся в операционных системах после релиза патчей, вышедших в первой половине января 2022 года. Информация была опубликована 18 января на сайте компании.

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Разработчик сообщил, что обновления устраняет проблемы, связанные с VPN-подключением, перезапуском контроллеров домена Windows Server, сбоями при запуске виртуальных машин, невозможностью подключения съемных носителей с файловой системой ReFS и другие. Все обновления пользователи могут найти в Центре загрузки Microsoft, а часть — в Центре обновления Windows.

Напомним, первую в 2022 году серию обновлений для Windows 10, Windows 11, браузера Edge и пакета Office Microsoft выпустила 12 января 2021 года. Компания сообщила, что исправила в операционных системах 96 ошибок, некоторые она оценила как критические.