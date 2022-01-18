Вашингтон, , 06:08 — REGNUM Развёртывание сетей связи 5G рядом с аэропортами призвали отложить телекоммуникационных операторов члены комитета по транспорту и инфраструктуре палаты представителей Конгресса США. Об этом 17 января сообщила пресс-служба комитета.

Инфраструктура 5G

Председатель комитета по транспорту Питер Дефазио призвал администрацию Белого дома прислушаться к американским авиаперевозчикам и запретить размещение инфраструктуры для связи 5G возле аэропортов.

«Мы должны предоставить Федеральному авиационному управлению (ФАУ) и авиационной отрасли больше времени для тщательной оценки рисков развертывания 5G, чтобы избежать потенциально катастрофических сбоев в воздушном сообщении», — такое заявление сделал Дефазио.

Ведущие авиаперевозчики США в своём письме, направленном министерству транспорта США, поясняют, что власти страны не подтвердили безопасность работы аэропортов после развертывания сетей связи 5G. В связи с этим у авиакомпаний возникли опасения, что им придётся отменить часть авиарейсов. Авиаперевозчики опасаются, что проблемы могут возникнуть из-за использования новым оборудованием в своей работе тех же частот, что и рядом приборов на борту самолетов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что главы крупнейших пассажирских и грузовых авиакомпаний США предупредили о возможном кризисе в авиационной отрасли с приходом беспроводной сети 5G.

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