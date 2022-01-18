Нюрбинский район, Якутия, 18 января, 2022, 06:08 — ИА Регнум. Жительница села Антоновка Нюрбинского района Якутии потеряла сознание на улице из-за эпилептического приступа. Помощь ей оказали сотрудники полиции муниципалитета, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по республике.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Полицейский

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Правоохранители оказали якутянке доврачебную помощь, отвезли её домой и вызвали скорую помощь. Женщина и её родственники были очень благодарны полицейским за своевременную помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омске инспекторы ДПС оказали помощь роженице, родившей ребёнка в салоне автомобиля. Сначала они пытались ускорить её путь в роддом, включив проблесковые маячки, а потом принимали роды в машине.