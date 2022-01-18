Киев, , 05:59 — REGNUM Украинская компания «Нафтогаз» может ограничить снабжение газом населения и промышленности, а также начать «отбор» транзитного газа из России при остром дефиците «голубого топлива» на Украине. Об этом написала на своей странице в Facebook бывшая исполняющая обязанности министра энергетики Украины Ольга Буславец.

Газ на Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По ее информации, для внутреннего потребления в газохранилищах страны осталось 6,6 млрд кубометров газа, и уже в первом квартале 2022 года недостаток топлива составит как минимум 2 млрд кубометров.

Буславец предупредила, что ограничение поставок газа для ТЭЦ и котельных приведет к снижению температуры в помещениях и к отсутствию в домах горячей воды. Кроме того, как полагает бывшая и.о. министра, в случае воровства Киевом российского газа, который идет по транзитному потоку через Украину, Россия будет вынуждена остановить транзит и расторгнуть действующее соглашение с соответствующими экономическими и политическими последствиями для украинской стороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российская компания «Газпром» не забронировала на февраль дополнительные мощности по транзиту газа через Украину. Кроме того, «Газпром» решил воздержаться и от заказа по прокачке «голубого топлива» через Польшу.

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