Оренбург, 18 января, 2022, 06:01 — ИА Регнум. Работающая в Оренбургской области компания — производитель мела, которая является крупнейшей в регионе, получила иск о банкротстве. Претензии к ООО «Акмел добыча» поступили в арбитраж Оренбуржья, но пока не приняты к производству, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на базу суда.

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Исковое заявление от ООО Проектно-изыскательная фирма «Желдортранс» поступило в суд 17 января 2022 года. В качестве обоснования заявлен долг в размере 1 788 303,12 рубля.

В марте 2018 года компания «Желдортранс» выиграла у фирмы «Акмел добыча» иск о взыскании долга по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ от 2017 года.

По сведениям из ЕГРЮЛ, предприятие-ответчик зарегистрировано в декабре 2014 года. Руководителем фирмы указан Александр Порозов, но с марта 2021 года в реестре есть отметка, что сведения недостоверны. Владелец ООО — Валерий Ковалев. В компании работают около десятка сотрудников. Предприятие имеет лицензию на Акбулакское месторождение цементного сырья, выданную в 2015 году.

На своём сайте компания позиционирует себя как «крупнейшего производителя мела в Оренбургской области с 2014 года».

Напомним, также банкротное дело кредиторы пытаются инициировать и в отношении челябинского завода тяжёлых машин, производящего шасси для грузовых автомобилей, подъемно-транспортной техники и нефтегазовой промышленности.