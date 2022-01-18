Хабаровск, 18 января, 2022, 06:01 — ИА Регнум. В Хабаровске 18 января более десяти учреждений образования получили сообщения о заложенных взрывных устройствах.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

Читайте также: В Ростове-на-Дону уточнили число «заминированных» школ

«Волна сообщений о минированиях — эвакуируют учащихся школ №№12, 29, 30, 32, 35, 43, 76, 77, гимназий №№ 3, 5,6, школы «Открытие»., лицея «Ступени», — сообщил телеграм-канал «Корифей Хабаров».

Официальной информации от правоохранителей и спецслужб — нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростове-на-Дону назвали число школ, которые взрывотехники проверяют после анонимных угроз. Учебный процесс был сорван утром 17 января.