Куала-Лумпур, 18 января, 2022, 05:54 — ИА Регнум. В Малайзии за прошедшие сутки скончались 16 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения королевства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 на малайзийской территории выросло до 31 809 человек. Также за минувшие сутки в стране выявили 2342 носителей SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии в Малайзии подтвердили 2 810 689 случаев заражения коронавирусом нового типа.

В настоящее время в королевстве числится 40 618 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. При этом 184 пациента находятся в палатах реанимации, из них 87 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Отмечается, что к 18 января в Малайзии уже 78,6% жителей привились против коронавирусной инфекции.