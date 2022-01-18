Москва, , 05:52 — REGNUM Почти в 11 раз в сравнении с предыдущими сутками вырос поиск российскими гражданами авиабилетов в Австралию после разрешения австралийскими властями въезда привитым российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Об этом 18 января сообщил сервис бронирования Aviasales.

Австралия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), на данный момент посольство Австралии в России не выдаёт туристических виз. Разрешение на въезд касается дипломатов, родственников австралийцев, студентов и моряков как представителей транспортных услуг.

При этом всем категориям российских граждан, которым разрешён въезд, недостаточно вакцинации от коронавируса. При въезде в Австралию им придётся дважды сдать ПЦР-тест, один до прилёта в аэропорт, другой сразу после прибытия, при этом ожидать результатов теста придётся на карантине.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что вакцина от COVID-19 российского Центра имени Гамалеи «Спутник V» признана для подтверждения статуса иммунизации прибывших в Австралию путешественников.

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