Лос-Анджелес, США, , 05:48 — REGNUM Геймдизайнер Эрик Бароне, известный как автор проекта популярного симулятора фермера Stardew Valley, работает над ещё одной игрой, помимо анонсированной в октябре 2021 года Haunted Chocolatier. Об этом 18 января сообщает портал PCGamesN.

Логотип игры Stardew Valley (c) компания

Разработчик рассказал журналистам, что в рамках ещё одного совместного проекта создаёт игру, которая «берёт лучшее из обоих миров» (имеются в виду игры Stardew Valley и Haunted Chocolatier). «Haunted Chocolatier — еще одна полностью одиночная игра, вроде Stardew Valley, где я буквально делаю всё. Она, вероятно, выйдет первой», — добавил Бароне.

Геймдизайнер не стал сообщать подробности о новом проекте, но отметил, что «не пытается создать следующий большой инди-хит». Он добавил, что в какой-то момент даже подумал выпустить игру под псевдонимом, чтобы посмотреть, сможет ли она стать популярной, но в итоге отказался от этой идеи, поскольку решил, что это будет «неискренне».

Напомним, Stardew Valley вышла 26 февраля 2016 года, о разработке Haunted Chocolatier Бароне сообщил 21 октябре 2021-го. Новая игра геймдизайнера предложит геймерам выступить в роли персонажа, который управляет магазином шоколада и живёт в замке с привидениями.

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