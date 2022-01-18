Якутск, 18 января 2022, 05:49 — REGNUM Новый министр экологии Якутии Евгений Перфильев прогнозирует сложный пожароопасный сезон в республике в 2022 году. Своё мнение он высказал в интервью ЯСИА.
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При этом подчеркнул, что снизить риски могут обильные дожди летом, но будут они или нет, пока прогнозировать трудно. Меньше всего снега в Усть-Майском, Амгинском, Алданском, Ленском и Олёкминском районах, отметил министр экологии республики.
Как сообщало ИА REGNUM, жители Намского района Якутии пожаловались в СМИ, что до сих пор не получили средства за участие в борьбе с лесными пожарами. Выплаты не перечислены почти тысяче якутян, боровшимся летом с огнём в лесах республики.