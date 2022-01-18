Исламабад, , 05:42 — REGNUM Один сотрудник полиции Пакистана погиб в ходе перестрелки в столице страны Исламабаде, сообщает Синьхуа со ссылкой на источники в пакистанских правоохранительных органах.

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По его данным, полицейские остановили мотоцикл с двумя подозрительными личностями. В ходе осмотра один из них выхватил пистолет и открыл огонь. В ходе перестрелки погиб один полицейский, еще двое получили ранения. Также погибли двое подозреваемых.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 января грузовик столкнулся с пассажирским фургоном на юго-западе Пакистана. В результате аварии погибли шестеро человек, еще 17 получили различные травмы. Всех пострадавших госпитализировали.