п. Джебарики-Хая, 18 января 2022, 05:45 — REGNUM В посёлке Джебарики-Хая Томпонского района Якутии введён режим повышенной готовности. Причиной таких действий сотрудников администрации муниципалитета стало сообщение о теракте в шахте компании «Якутуголь», сообщил телеграм-канал NewsOfYakutia.
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Население посёлка оповещено о повышенном уровне террористической опасности. В зданиях усилен пропускной режим, отменены массовые и публичные мероприятия, шахту обследуют.
Письмо в угольную компанию поступило анонимно. Автора сообщения ищут уполномоченные службы.
Как сообщало ИА REGNUM, в Перми утром 10 января из-за поступившей анонимной информации об угрозе взрыва пришлось эвакуировать учеников и персонал гимназии №4. Автора сообщения разыскивают.