Москва, , 05:39 — REGNUM Во вторник, 18 января, в Москве будет облачно, снег, местами метель, гололедица, температура воздуха −4… −2 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Метель в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

В ночь на 19 января в Москве облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Температура воздуха −12… −10 °C.

Ветер северный (ночью западный) 5−10 м/с, на порывах до 15 м/с. Атмосферное давление 739 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале −7… −2 °C днём. Ночью — −15… −10 °C.

В среду, 19 января, днём в столице ожидается −9… −7 °C, по области −11… −6 °C. Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью в регионе ожидается −13… −8 °C, на востоке региона — до — 18 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, дорожные службы сделали максимальный за четыре года объём работ по обработке противогололедными реагентами улиц и трасс в Подмосковье.

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