Тайбэй, , 05:32 — REGNUM «Черный ящик» истребителя F-16V, потерпевшего крушение 11 января, нашли на Тайване. Об этом 18 января сообщило издание «Ляньхэбао» со ссылкой на командование тайваньских военно-воздушных сил.

F-16 U.S. Air Force

Самописец направили на расшифровку.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января истребитель F-16V пропал с экранов радаров через 30 минут после начала группового тренировочного полета у западного побережья Тайваня.

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