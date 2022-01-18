Москва, , 05:36 — REGNUM В рамках банкротного дела «Первого республиканского банка» (ПРБ), лишившегося лицензии почти восемь лет назад, к субсидиарной ответственности были привлечены бенефициар Гагик Балаян и три бывших топ-менеджера. Тем же решением арбитража Москвы было приостановлено производство по определению суммы — до окончания работы по формированию конкурсной массы должника и завершения расчётов с кредиторами, передаёт ИА REGNUM.

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Конкурсный управляющий требовал привлечь к ответу бывших топ-менеджеров и владельца, указав сумму претензий — 19 807 075 000 рублей, но судья лишь частично удовлетворил заявление. Он признал «установленным наличие оснований для привлечения к субсидиарной ответственности по не исполненным обязательствам ОАО «Первый республиканский банк» Гагика Балаяна, бывшего главы правления Олега Курбатова и бывших членов совета директоров Сергея Айрапетяна и Виктора Шаброва. Какую сумму им предстоит выплатить, пока не известно, так как формирование конкурсной массы ещё не завершено.

Между тем на начало ноябрь 2021 года банк имеет установленные долги перед 10 389 кредиторами на общую сумму свыше 30,581 млрд рублей.

Напомним, банк был создан в марте 1992 года, а лицензии лишился 5 мая 2014 года. На тот момент кредитная организация по размеру активов была на 109-м месте в России.

В 2017 году ряд бывших топ-менеджеров банка и бенефициар были осуждены за хищение средств. Речь шла о выводе активов на 1,8 млрд рублей.

ПРБ признали банкротом в июне 2014 года.