Бамако, , 05:31 — REGNUM Запрос на пересмотр двусторонних оборонных соглашений получила Франция из Мали. Об этом 18 января сообщает Agence France-Presse.

Карта-флаг Мали Darwinek

Уточняется, что правительство Мали, в связи с растущей напряжённостью в стране, направило запрос Франции на пересмотр двусторонних оборонных соглашений. Источник агентства в дипломатических кругах Франции отметил, что в настоящее время запрос из Мали получен и рассматривается.

Напомним, страны Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) ввели жесткие санкции в отношении Мали после заявления главы МИД страны Абдулая Диопа о невозможности завершить переходный период выборами в феврале 2022 года из-за ситуации с безопасностью в Мали. США и Франция поддержали ввод санкций.

В качестве ответного шага власти Мали закрыли границы со странами ЭКОВАС, за исключением Гвинеи.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Мали состоялись многотысячные митинги в поддержку курса правительства на сотрудничество с Россией.

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