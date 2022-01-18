Сусуман, Магаданская область, 18 января, 2022, 05:38 — ИА Регнум. В полиции Сусуманского район возбуждено пять уголовных дел в отношении менеджера банка по факту мошенничества в крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Магаданской области.

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В январе 2022 года сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Магаданской области установлено, что мужчина, являясь менеджером по работе с клиентами одного из банков в посёлке Мяунджа Сусуманского городского округа, с марта 2016 до октября 2020 года, используя своё служебное положение, путём обмана, оформил кредитный договор на имя 53-летнего местного жителя и похитил свыше 300 тыс. рублей с банковского счета пострадавшего.

Ранее сотрудниками полиции выявлены аналогичные четыре факта, совершенные менеджером. Общая сумма похищенных средств — 2,95 млн рублей.

Фигурант признался в хищениях, ему грозит лишение свободы до десяти лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижневартовске (ХМАО) за хищение у ПАО «НК «Роснефть» свыше 300 млн рублей осуждён конкурсный управляющий предприятия.