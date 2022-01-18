Париж, , 05:23 — REGNUM Министры иностранных дел и обороны Франции и Японии 20 января проведут переговоры по видеосвязи в формате «два плюс два». Об этом пресс-служба французского оборонного ведомства сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

Франция Анна Рыжкова © ИА REGNUM

По данным агентства Kyodo, в повестке переговоров — двустороннее военное сотрудничество, нарастание активности Китая в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях и ядерная программа Северной Кореи. Проведению этой встречи в очном формате в Японии в 2021 году помешало обострение ситуации с COVID-19.

Напомним, предыдущая глав МИД и минобороны двух стран в формате «два плюс два» прошла во Франции в январе 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре Франция предложила Японии провести переговоры о заключении соглашения, создающего условия для регулярных совместных военных учений.

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