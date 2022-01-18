Дамаск, , 05:15 — REGNUM Три обстрела позиций сирийской армии были совершены боевиками террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за последние сутки в Идлибской зоне деэскалации в Сирии. Об этом 17 января заявил журналистам заместитель главы российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Журавлев.

Война в Сирии Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что две атаки были зафиксированы в провинции Идлиб и еще одна — в провинции Латакия.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января в районе военного аэродрома Дераа-аль-Махатта прогремел взрыв, жертвой которого стал один из лидеров сирийского проправительственного ополчения Мухаммед Бассам аль-Масалма.

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