Степанакерт, , 05:13 — REGNUM Безопасное посещение монастыря Амарас Армянской апостольской церкви обеспечили для паломников военнослужащие российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе. Об этом 17 января сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

Монастырь Амарас Armen Manukov

Монастырь Амарас находится вблизи линии разграничения, по этой причине здесь необходимо присутствие миротворцев для обеспечения безопасности. Перед массовым прибытием в монастырь паломников миротворцы проверяют территорию монастыря на наличие взрывоопасных предметов.

Кроме того, российские миротворцы обеспечивают безопасность паломников, прибывающих в монастырь на регулярной основе.

Монастырь Амарас — один из раннесредневековых христианских монастырей, известный религиозный и культурный центр средневековой Армении.

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