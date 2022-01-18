Благовещенск, 18 января, 2022, 05:36 — ИА Регнум. В Амурской области судебные приставы взыскали со строительной организации 34 млн рублей налогов. Компания погасила долг только после ареста её имущества, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления службы судебных приставов по региону.

Долг

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Приставам прислали два акта о взыскании задолженности. Налоги не платила компания «Строймагнат Премиум». Добровольно погасить задолженность в организации отказались, и приставы были вынуждены арестовать её производственные помещения, склады, гараж и банковский счёт.

«Эти меры оказались действенными. В связи с чем консолидированный бюджет пополнился на 34 миллиона рублей», — отметили в службе судебных приставов региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году компания «Восток Золото» из Амурской области получила банкротный иск от налоговой службы. Сумма долга по налогам, послужившая основанием для обращения в суд, составила 5 457 152,47 рубля.