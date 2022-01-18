Благовещенск, , 05:03 — REGNUM Муниципальное учреждение «Городское управление капитального строительства» объявило конкурс, в рамках которого будет выбран подрядчик на разработку проектной и прочей документации, а также строительство газовой котельной в Северном планировочном районе Благовещенска. Стартует тендер с 1,07 млрд рублей, а итоги подведут 3 февраля 2022 года, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на документацию.

Газификация Пресс-служба правительства Удмуртии

Профинансируют контракт из средств бюджета города и субсидии бюджета Амурской области. Максимальная цена услуг — 1 074 568 690 рублей при 30% аванса.

Работы будут вести в рамках программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска».

Под объект выбран участок с кадастровым номером 28:01:020015:126 площадью 23 962 кв. м.

В документации уточняется, что планируемая нагрузка для подключения потребителей — 60,0 Гкал/ч, а мощность котельной — 80,0 Гкал/ч. Построить здание котельной должны до 30 ноября 2023 года.

Напомним, в Приморском крае также начато строительство газовых котельных. В частности, их взамен старых мазутных теплоисточников строят в Фокино и посёлке Новый Надеждинского района.