Киев, 18 января, 2022, 05:01 — ИА Регнум. Украина нуждается в увеличении количества вооружений, заявил секретарь совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) Алексей Данилов 17 января в интервью сайту Телевизионной службы новостей (ТСН).

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Данилов

По его мнению, те объемы оружия, которые получает Киев извне являются «неадекватным ответом». Вместе с тем Данилов выразил притязательность другим странам за подобную поддержку. При этом секретарь СНБО не смог назвать те виды вооружений, которые, как он считает, нужны Киеву.

Данилов добавил, что в войны между Украиной и Россией «5 млн украинских граждан готовы взяться за оружие в первую неделю» конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января британский министр обороны Бен Уоллес заявил, что Лондон поставит Киеву легкое противотанковое вооружение для обороны от российских войск, сконцентрированных у ее границ Украины.