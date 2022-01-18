Благовещенск, , 05:02 — REGNUM В 2022 году в Приамурье уже произошло 60 коммунальных аварий. Прокуратура провела по ним проверки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 января в пресс-службе надзорного ведомства.

Объекты ЖКХ Иван Шилов, ИА REGNUM

Читайте также: Столицу Приамурья перекроют из-за коммунальной аварии

В том числе 26 ЧП в системе ЖКХ случились в отопительных системах, 21 — при подаче воды и 13 были связаны с электроснабжением. Сбои коснулись почти всех муниципалитетов региона. В селе Поярково Михайловского района из-за поломки оборудования в котельной снизилась температура воздуха в 39 жилых домах и двух детских садах, больнице и противотуберкулезном диспансере.

«В ходе проверок прокуратурой выявлены нарушения режима обеспечения граждан коммунальными услугами. В целях их устранения внесено 18 представлений, в отношении виновных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях», — отметили в прокуратуре.

Там также напомнили, что в январе 2021 году было зафиксировано 112 сбоев на объектах ЖКХ Амурской области.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января авария произошла на коммунальных сетях в Благовещенске. Подачу отопления в несколько многоквартирных домов города временно осуществляли из резервного источника.