Пекин, , 04:46 — REGNUM Офисное здание вместе с сотрудниками было закрыто на карантин и опечатано властями города Пекина после выявления у одной из сотрудниц штамма коронавируса «Омикрон». Об этом 17 января сообщает CNN.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Здание было заблокировано, для находящихся в нём людей по распоряжению администрации города привезли постельные принадлежности и ряд других необходимых вещей. Рядом со зданием установлены палатки, в которых будут проводить анализ проб, взятых у работающих в здании людей. Всех запертых в здании людей в обязательном порядке протестируют на штамм «Омикрон».

Карантин будет продолжаться несколько дней, до особого распоряжения властей города. Кроме того, оцеплен весь район, в котором проживает женщина с выявленным «Омикроном». Устанавливаются её контакты и маршруты всех поездок за две недели. Отмечается, что за последние две недели заразившаяся женщина не покидала пределов страны, поэтому есть опасения, что штамм коронавируса «Омикрон» уже циркулирует в Пекине.

При этом новых случаев заражения штаммом «Омикрон» в Пекине выявлено не было. Ряд специалистов предполагает, что женщина могла заразиться через зарубежные почтовые отправления.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Пекине власти ужесточают ограничительные меры из-за вспышки COVID-19. Прилагаются все усилия, чтобы предупредить распространение коронавирусной инфекции накануне зимних Олимпийских игр в Пекине.

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