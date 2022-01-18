Вашингтон, , 04:45 — REGNUM Власти США решительно осуждают атаку на столицу Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) город Абу-Даби, осуществленную йеменскими повстанцами-хуситами (движение «Ансар Аллах»). Об этом говорится в заявлении помощника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана, которое было опубликовано 17 января на его странице в Twitter.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Представитель Белого дома назвал указанное нападение «террористическим». Он отметил, что руководство США будет сотрудничать с ОАЭ, а также со своими международными партнерами с целью привлечения хуситов их к ответственности за произошедшее.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января с осуждением атаки сторонников движения «Ансар Аллах» на объекты в Объединенных Арабских Эмиратах выступили министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс и глава МИД Израиля Яир Лапид. Кроме того, подобные шаги сделали внешнеполитические ведомства Марокко и Туниса.

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