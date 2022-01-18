Сеул, 18 января, 2022, 04:40 — ИА Регнум. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 4072 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Сеул

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По его данным, 3763 случая связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в республику из-за границы. Центр также выражает беспокойство, что в Республике Корея могут появиться очаги распространения штамма «Омикрон» в канун Лунного Нового года. При этом в стране зафиксировано снижение числа пациентов, находящихся в критическом состоянии. В настоящее время их в республике 543 человека.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 700 102. Также за минувшие сутки в стране скончались еще 45 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 6378 человек.