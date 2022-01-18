Вашингтон, 18 января, 2022, 04:40 — ИА Регнум. Самый богатый человек в мире по версии Forbes, основатель американских компаний Tesla и SpaceX Илон Маск планирует в середине февраля посетить Германию. Об этом 17 января он сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

Steve Jurvetson Илон Маск

Комментируя заявление одного из подписчиков своего микроблога, Маск назвал неверным утверждение о том, что он приедет в Берлин уже в ближайшие дни.

Илон Маск «Я собираюсь в Берлин в середине февраля, а не на этой неделе».

Предполагается, что во время визита Маск посетит завод по производству автомобилей Tesla «Гигафабрика Берлин — Бранденбург», официальный запуск производства которого ожидается в ближайшее время. Это первый завод компании в Европе, на котором планируется выпускать до 500 тыс. электромобилей в год.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 января состояние бизнесмена Илона Маска — основателя Tesla и SpaceX — увеличилось почти на $33 млрд и составило $304 млрд.