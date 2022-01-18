Бишкек, 18 января, 2022, 04:31 — ИА Регнум. Руководитель таможенной службы (ГТС) Киргизии Адилет Кубанычбеков задержан по подозрению в причастности к коррупции. Об этом 17 января сообщили в пресс-службе государственного комитета национальной безопасности республики (ГКНБ).

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

В ведомстве отметили, что руководство ГТС продвигало интересы частных компаний, занимающихся импортом товаров. Для таких организаций создавались льготные условия, и они могли укрывать свои товары от таможенного администрирования. По факту выявления подобных действий возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января Первомайский районный суд Бишкека принял решение выпустить бывшего вице-премьер-министра Киргизии Дуйшенбека Зилалиева, который находился под арестом в следственном изоляторе по обвинению в незаконном обогащении.