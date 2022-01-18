Артём, Приморский край, , 04:31 — REGNUM В Партизанске 16 января в медучреждении при осмотре тела 59-летнего мужчины были обнаружены рубленые раны головы. Возбуждено уголовное дело по факту убийства, то есть умышленное причинение смерти человеку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Приморью.

Топор Petr Kratochvil

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По подозрению в совершении преступлении задержан 46-летний знакомый потерпевшего, с которым они вместе распивали спиртные напитки. Фигурант признался. что несколько раз ударил знакомого топором по голове, так как тот применил в отношении него насилие.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине собрано достаточно доказательств для предъявления обвинения 28-летнему жителю села Адо-Тымово, который, по версии следствия, убил своих пожилых родителей.