Тамбов, , 04:25 — REGNUM Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства Тамбовской области объявил тендер на достройку проблемного дома на улице Коммунальная, 72А в Тамбове. Стартует конкурс с начальной ценой более 342 млн рублей. Победителя определят 7 февраля 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Строительство Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По условиям контракта, победитель должен будет завершить работы не позднее 20 сентября 2023 года. Максимальная цена контракта — 342 586 810 рублей. Профинансируют их за счёт безвозмездной целевой финансовой помощи, предоставляемой публично-правовой компанией «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства».

В единой информационной системы жилищного строительства плановый срок завершения работ по дому, расположенному по вышеуказанному адресу, — третий квартал 2023 года. Уточняется, что первоначальный застройщик нарушил сроки передачи объекта дольщикам более чем на шесть месяцев.

Напомним, в Новосибирской области также попытались «разыграть» на аукционе контракт на достройку проблемного дома в ЖСК «Закаменский-12», но оба претендента не были допущены к участию. Стартовали торги с 438 млн рублей.