Красноярск, , 04:18 — REGNUM Во вторник, 18 января, в Красноярске будет облачно с прояснениями, временами небольшой снег, температура воздуха −2… −0 °C, на дорогах гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Красноярск. Каток в парке им. Горького © Андрей Никитин

В 07:55 на Театральной площади было — 2 °C.

Ночью с 18 на 19 января ожидается до −17… −13 °C, облачно, без осадков.

Скорость западного ветра 4−9 м/с. Давление — 743 мм рт. ст.

В среду, 19 января, в Красноярске до −13… −11 °C, небольшая облачность, без осадков. Ночью — до −21… −17 °C.

В четверг, 20 января, в Красноярске ожидается до −14… −12 °C днём и до −21… −18 °C ночью. Переменная облачность, без осадков.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 18 января на юге Таймырского муниципального района (МР) местами ожидается сильный южный ветер на порывах до 15−20 м/с, метель. На юге центральных районов и в южных районах Красноярского края местами гололёдно-изморозевые отложения на проводах и деревьях.

18−21 января в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве на дорогах гололедица, в горных районах лавиноопасно.

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