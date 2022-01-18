Эр-Рияд, , 04:09 — REGNUM Три беспилотных летательных аппарата, которые были направлены с территории Йемена на объекты на юге Саудовской Аравии, уничтожила аравийская коалиция во главе с Эр-Риядом. Об этом 17 января передал телеканал Al Arabiya со ссылкой на зачисление альянса.

Беспилотник Don Ramey Logan

По утверждениям коалиции, за попыткой атаки стоят йеменские хуситы (движение «Ансар Аллах»).

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января аравийская коалиция объявила о начале воздушной операции в столице Йемене городе Сане в ответ на нападение повстанцев на объекты в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), которое было совершено с использованием беспилотников, а также крылатых и баллистических ракет.