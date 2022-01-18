Вашингтон, , 04:07 — REGNUM Директор ЦРУ Уильям Бернс неделей ранее приезжал в Киев и встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также с представителями украинских спецслужб. Об этом передает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

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«В прошлую среду директор Бернс посетил с заранее запланированным визитом Киев, где он провел консультации с коллегами из разведки на фоне опасений дальнейшего вторжения России на Украину», — приводит телеканал слова источника.

При этом Бернс, по утверждениям журналистов, оценивал риски возможного военного конфликта между Киевом и Москвой. Также он обсудил с Зеленским усилия по снижению напряженности на российско-украинской границе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее источники телеканала Global News заявили об отправке отряда канадского спецназа на Украину. Утверждалось, что силовики должны помочь проработать план по эвакуации дипломатов Канады с украинской территории в случае обострения обстановки.

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