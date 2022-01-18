Кампала, , 04:01 — REGNUM В Уганде начали вакцинацию бустерными дозами препаратов против коронавирусной инфекции среди приоритетных групп населения. Об этом заявил официальный представитель минздрава республики Эммануэль Айнебуоона агентству Синьхуа.

Уганда

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По его словам, ревакцинация началась среди жителей страны возрастом старше 50 лет, медработников, учителей, религиозных деятелей, работников культуры, средств массовой информации, общественного транспорта и силовых структур. Отмечается, что бустерные препараты уже начали вводить в столице страны Кампале.

Ранее президент Уганды Иовери Мусевени ревакцинировался против коронавирусной инфекции. Он также призвал всех жителей республики получить бустерные дозы препаратов против COVID-19.