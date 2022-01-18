Челябинск, , 03:58 — REGNUM Банк-кредитор обратился с банкротным иском к ООО «Завод тяжёлых машин» из Миасса Челябинской области, которое занимается производством шасси для грузовых автомобилей, подъемно-транспортной техники и нефтегазовой промышленности. Арбитраж Челябинской области пока не принял дело к производству, передаёт ИА REGNUM.

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Иск от АО «Сургутнефтегазбанк» поступил в суд 11 января 2022 года. В качестве обоснования заявлен долг в размере 9 764 500,38 рубля. В качестве арбитражного управляющего предлагается участник ассоциации арбитражных управляющих «Солидарность». 11 января банк также подал заявление об установлении размера требований кредиторов.

В ЕГРЮЛ компания-ответчик зарегистрирована в марте 2015 года. Уставный капитал — 1,5 млн рублей. Руководит предприятием Юрий Антипов, которому также принадлежит 10% доли. В числе владельцев — Александр Гололобов с долей 80% и Алексей Тутубалин — 10%. На заводе работают более 80 сотрудников.

На сайте компании уточняется, что она занимается разработкой, проектированием и производством собственной продукции. К примеру, ею в 2015 году на базе автомобиля «Урал» был выпущен первый экспериментальный образец ХАНТ-8051H.