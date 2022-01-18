Кайсери, Турция, 18 января, 2022, 03:51 — ИА Регнум. В центральной части Турции в ночь на 18 января произошло землетрясение магнитудой 5,0. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Zeml.info Землетрясение

Подземные толчки были зафиксированы в 02:28 по местному времени (совпадает с московским). Их эпицентр располагался в 52 километрах к северо-востоку от города Кайсери (около 592 тыс. жителей). Очаг подземных толчков залегал на глубине один километр.

О возможных пострадавших и разрушениях в настоящее время не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Монголии в регионе Говь-Алтай произошло землетрясение магнитудой 6,0.