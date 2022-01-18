Ханты-Мансийск, , 03:49 — REGNUM В Югре с 2022 года свыше пяти тысяч жителей региона будут получать бесплатные лекарства и медицинские изделия. Об этом сообщает департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

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Региональные льготники, страдающие от хронической сердечной недостаточности, будут получать лекарства бесплатно. Дети и совершеннолетние граждане до 23 лет, страдающие диабетом и получающие образование в очной форме, будут обеспечиваться бесплатно датчиками к системе flash-мониторинга глюкозы.

«Югорчане, страдающие эпилепсией, будут обеспечены бесплатными инновационными лекарствами, которые не входят в списки жизненно необходимых», — заявила губернатор ХМАО Наталья Комарова.

Лекарственные препараты и медицинские изделия для вышеуказанных категорий граждан будут оплачены из бюджета Югры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области и на Ямале с 2022 года каждый нуждающийся ребёнок с сахарным диабетом получит аппарат непрерывного мониторинга глюкозы.

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