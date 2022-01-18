Лондон, , 03:38 — REGNUM Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс решительно осудила атаку йеменских мятежников-хуситов (движение «Ансар Алла») на объекты в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом она написала 17 января на своей странице в Twitter.

Лондон Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава МИД назвала действия повстанцев «террористическим нападением».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с осуждением атаки хуситов в ОАЭ выступили власти Марокко, Туниса и Израиля. 17 января движение «Ансар Алла» атаковало район аэропорта в Абу-Даби (столица Объединенных Арабских Эмиратов) и склады с горючим, принадлежащие Национальной нефтяной компании страны. Погибли по меньшей мере три человека и еще шестеро пострадали.

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