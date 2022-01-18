Рязань, , 03:37 — REGNUM Департамент по недропользованию по Центральному федеральному округу 24 февраля 2022 года в ходе аукциона планирует найти покупателя на месторождение лечебных грязей в Ухоловском районе Рязанской области. Продажа права распоряжения месторождением Менёк на ближайшие 25 лет стартует с разового платежа 388 888,88 рубля, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на документацию.

Купание в лечебной грязи Александр Полегенько © ИА REGNUM

Месторождение площадью 0,17 кв. км расположено в 3 км к востоку от села Соловачево Ухоловского района. По условиям аукциона, победителю в пользование передаются запасы «по категории В+С1 в количестве 78 355 м3». Объём запасов закреплен в протоколе от декабря 1996 года. Известно, что месторождение было разведано в 1995—1996 годах.

В торгах смогут принять участие и иностранцы.

Напомним, ранее на торги выставили месторождение рудного золота в Хакасии. В 2021 году в Приамурье на торги попало сразу шесть золоторудных участков.